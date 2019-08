Prešovskú Futbal Tatran Arénu majú začať stavať na jar. „Anglický štadión“ nebude

28.08.2019, 18:30 | Vladimíra Púpavová | © 2019 News and Media Holding

Nekonečný príbeh Prešovského futbalového štadióna prišiel do zlomového bodu. Investori oznámili, že s výstavbou sa začne už na jar budúceho roka. Futbal Tatran Aréna bude však o polovicu menšia, ako sľuboval Miroslav Remeta takmer pred dekádou.

Futbalový štadión Futbal Tatran Aréna bude disponovať kapacitou 6,5-tisíca návštevníkov. Má sa stať najmodernejším štadiónom východného Slovenska. Napriek tomu má za sebou dlhú históriu a v minulosti s ním chceli investori konkurovať anglickým štadiónom.

Konateľ firmy Futbal Tatran Aréna Artúr Benes tvrdí, že so stavbou chce firma začať už na jar. A kolaudovať by chceli do roka a pol.

Napriek tomu ešte nemá štadión, ktorý získal od zväzu dvojmiliónovú podporu, stavebné povolenie. V stavebnom konaní sú dve námietky, ktoré celý proces zdržujú.

„V súčasnosti disponujeme právoplatným rozhodnutím, ktoré sme postúpili na stavebný úrad a začína konať vo vzťahu k vydávaniu nového stavebného povolenia bez podzemných garáží. Tretia línia problémov, ktoré riešime, a myslíme si, že do konca septembra alebo októbra sa nám ju podarí vyriešiť, je v podstate protimonopolný úrad a schéma štátnej pomoci. Naši investori, mesto Prešov, Prešovský samosprávny kraj a Slovenský futbalový zväz, musia požiadať Protimonopolný úrad o vydanie rozhodnutia o schéme štátnej pomoci,“ hovorí A. Benes.

Pôvodne sa predpokladalo, že so stavebnými prácami sa začne v októbri 2017, aktuálne však investor hovorí o jari budúceho roka. Investori však povolenia získali až o rok neskôr.

Remeta a jeho „anglický štadión“

Ešte v roku 2008 majiteľ najstaršieho futbalového klubu 1. FC Tatran Prešov Miroslav Remeta informoval o dlhodobom zámere prestavby, prípadne rekonštrukcie štadióna a jeho blízkeho okolia.

Chcel vybudovať futbalový štadión na úrovni tých najlepších – anglických. Prezentovaný projekt mal mať kapacitu 12-tisíc miest a najmodernejšie technológie, športovo-zábavné centrum, obchody, hotel i parkovací dom.

Rozpočet vyčíslil M. Remeta na viac ako 23 miliónov eur. Mesto Prešov mu vtedy predalo pozemky v okolí štadióna. Mestskí poslanci v ambiciózne plány známeho podnikateľa verili.

