Pri Bachledke opravujú most a rozširujú križovatku, práce majú trvať do konca roka

12.09.2019, 12:11 | TASR

Križovatku na štátnej ceste I/66 pred obcou Ždiar smerom do Bachledovej doliny v súčasnosti prestavujú, hotová by mala byť do konca roka. Hovorkyňa Slovenskej správy ciest (SSC) Lucia Karelová uviedla, že predmetom stavebných prác je rekonštrukcia miestneho mostného objektu, vrátane opravy jestvujúcej klenby a rozšírenia mosta.