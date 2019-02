Propeler nespojí oba brehy Dunaja. Staré Mesto zrušilo súťaž

01.02.2019, 05:01 | Tomáš Vašuta | © 2019 News and Media Holding

Kaviareň Propeler na Rázusovom nábreží v bratislavskom Starom Meste zatiaľ nebude mať nového nájomcu. Vedenie mestskej časti sa totiž rozhodlo, že súťaž na jej prenájom aj obnovenie lodnej dopravy zruší. A to napriek tomu, že o prevádzkovanie ikonickej stavby prejavilo záujem niekoľko subjektov.

Ide už o druhé zrušenie súťaže v priebehu jedného roka. Prvú súťaž vyhlásila mestská časť ešte v decembri 2017. Jej cieľom bolo nájsť nového prevádzkovateľa kaviarne. Záujem o túto prevádzku bol značný, keď komisia prijala 33 obálok s ponukami.

Upravenie podmienok

Súťaž však nakoniec zrušili, keď poslanci poukázali na to, že hlavným faktorom pri rozhodovaní by nemala byť výsledná cena. „Ospravedlňujem sa všetkým záujemcom, ktorí nám poslali ponuku do tejto súťaže. Je mi nesmierne ľúto, že poslanci, ktorí 12. decembra 2017 odsúhlasili vypísanie a podmienky verejnej súťaže, za jeden a pol mesiaca diametrálne zmenili názor,“ uviedol vo februári 2018 vtedajší starosta Starého Mesta Radoslav Števčík.

Už vtedy sa verejne hovorilo o tom, že nový nájomca by mal oživiť

