Proti prvému mrakodrapu sa odvolal Ružinov aj samotní obyvatelia Eurovey

06.02.2019, 14:02 | Tomáš Vašuta | © 2019 News and Media Holding

Projekt výstavby prvého slovenského mrakodrapu ešte nemá platné územné rozhodnutie. Voči rozhodnutiu stavebného úradu sa totiž odvolali štyria účastníci. Úrady sa tak teraz budú ich pripomienkami zaoberať a vyhodnocovať ich adekvátnosť.

Schvaľovanie územného rozhodnutia polyfunkčného súboru Eurovea 2 nabralo až komické rozmery. Bývalý starosta Starého Mesta Radoslav Števčík tesne pred odchodom z funkcie odobril projekt na brehu Dunaja. Toto rozhodnutie sa nepáčilo nastupujúcej starostke, ktorá ho stopla.

Štvorica nespokojných

Pozastavenie rozhodnutia však dlho neplatilo a starostka ho vzala späť. „Nesúhlasím s týmto stavom, ale nemám mandát a ani zákonnú moc, aby som to zvrátila. Upozorňujem okresný úrad, aby sa tými podmienkami a okolnosťami zaoberal,“ uviedla pre Denník N Zuzana Aufrichtová.

Rozhodnutie by tak vstúpilo do platnosti, pokiaľ by sa voči nemu nikto neodvolal.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť