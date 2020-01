Rekonštrukcia Národnej galérie má ďalší posunutý termín dokončenia

16.01.2020, 05:02

Stavebnú rekonštrukciu Slovenskej národnej galérie (SNG) v Bratislave by mali dokončiť do konca roka 2021, ku koncu mája 2022 by mala mať galéria aj interiérové vybavenie svojho areálu. Celkový rozdiel vo výške investície v porovnaní s pôvodnou cenou stúpne o 26,8 milióna eur s DPH. Vyplýva to z návrhu na rozšírenie a aktualizáciu investičnej akcie – Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu SNG, ktorý schválila vláda.