Rozhodnutie Starého Mesta zrušili, hotel Danube čaká nové kolaudačné konanie

04.02.2019, 10:58 | TASR

Zrekonštruovaný hotel Park Inn by Radisson Danube Bratislava s kritizovanou fasádou čaká nové kolaudačné konanie. Vyplýva to z rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, ktorý vyhovel protestu prokurátora a rozhodnutie staromestského stavebného úradu z februára minulého roka o prerušení konania zrušil. Pre stavebný úrad to znamená nové prejednanie veci a obnovu celého procesu.