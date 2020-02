Skejtpark, hradby či obnova parkov. Bratislava dá milióny do verejného priestoru

24.02.2020, 14:31 | TASR

Bratislava chce viac investovať do zásadného skvalitnenia verejného priestoru v meste. Umožniť jej to tento rok majú vyššie príjmy do mestskej pokladnice. Mestskí poslanci budú na zasadnutí zastupiteľstva 27. februára rokovať o návrhu na zmenu tohtoročného rozpočtu, kde sú zapracované nové príjmy.