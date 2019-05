Slúžil filmárom, ako škôlka aj hotel. Kaštieľ v Mošovciach ide do dražby

02.05.2019, 05:01 | Martin Poláš | © 2019 News and Media Holding

Známy kaštieľ v Mošovciach, ktorý postavila v 18. storočí šľachtická rodina Révaiovcov, mieri do dražby. Nehnuteľnosť v okrese Turčianske Teplice vlastní spoločnosť Alpine, ktorá tu prevádzkovala hotel, organizovala svadby a iné súkromné akcie. Na hodnotnú stavbu majú záložné právo zahraničné schránkové firmy.

Súčasnú podobu dostal kaštieľ v Mošovciach po roku 1750, za uplynulých takmer 300 rokov prešiel viacerými rekonštrukciami vrátane tej po rozsiahlom požiari strechy v roku 1963.

V kaštieli v minulom storočí sídlil detský domov pre vojnové siroty, materská škola, neskôr osobitná internátna škola aj poľnohospodárske učilište.

V 80. rokoch odkúpila od obce objekt Slovenská filmová tvorba, pre ktorú bol kaštieľ primárne rekreačným sídlom. Nakrúcala sa tu však aj filmová sága Alžbetin dvor. Niekdajší riaditeľ filmových štúdií na Kolibe Vladimír Ondruš napokon nehnuteľnosť predal v roku 1998 firme Via Magna.

Predošlí vlastníci však kaštieľ doviedli k exekúcii. Prispel k tomu koniec Devín banky, od ktorej mali úver na jeho rekonštrukciu, písal portál Aktuality.sk. V exekúcii v roku 2003 kaštieľ získala spoločnosť Alpine Group so sídlom v americkom New Jersey. V jej vlastníckej štruktúre v tom čase do roku 2004 figurovala eseročka WMJ Company, v ktorej je jedným z majiteľov finančník Braňo Prieložný, bývalý spoluvlastník skupiny Istrokapitál.

O dva roky začala Alpine Group s obnovou historickej stavby a avizovala zámer vybudovať biznis hotel, zameraný aj na náročnejšiu klientelu zo zahraničia.

Hotel zatvorili

Po rekonštrukcii dostal interiér kaštieľa modernejší šat, denná prevádzka však vydržala len do roku 2011. Potom sa majitelia chceli zamerať na organizovanie svadieb a iných súkromných akcií, koncom roku 2016 ale napokon kaštieľ zatvorili. Už v tom čase sa objavil oznam o ponuke kaštieľa na predaj.

Momentálne kaštieľ respektíve hotel nie je v prevádzke. Mobil, ktorý je uvedený ako kontakt na kaštieľ, je síce funkčný, človek na linke však oznámil, že interiér nie je prístupný a kaštieľ ostane celý rok zatvorený.

Súčasným prevádzkovateľom je

