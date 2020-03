Stanica aj mrakodrap. Ako sa zo zbombardovanej rafinérie stalo biznisové centrum

05.03.2020, 15:55 | Vladimíra Púpavová

Bratislavské Mlynské nivy zaznamenali počas svojej histórie vzostupy aj pády. V zóne sídlila úspešná rafinéria Apollo, no počas vojny ju zbombardovali, až 80 percent z nej zo dňa na deň zmizlo. Neskôr na týchto pozemkoch začali vznikať výrobné haly, no po Nežnej revolúcii ich väčšinu zrovnali so zemou noví majitelia. Napriek tomu v súčasnosti ašpiruje na jednu z najlukratívnejších lokalít na Slovensku.