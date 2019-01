Staré Mesto: Obnovenie fasády hotela Danube môže trvať roky

11.01.2019, 11:00 | TASR

Kedy sa zrekonštruovaný hotel Park Inn by Radisson Danube Bratislava dočká obnovenia kritizovanej fasády, ostáva naďalej otázne. Kým totiž podľa rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Bratislava mali byť úpravy fasády ukončené vo februári tohto roka, podľa Starého Mesta to môže trvať aj roky. Otázna tak zostáva aj samotná kolaudácia hotela, pamiatkari prisľúbili súčinnosť stavebnému úradu v celom konaní.

„V zmysle výrokovej časti rozhodnutia o predĺžení platnosti predčasného užívania kolaudovaných priestorov hotela môže trvať aj niekoľko rokov, kým bude fasáda obnovená," uviedol hovorca staromestskej starostky Matej Števove.

Bez termínu

Dôvodom má byť podľa neho fakt, že stavebný úrad Starého Mesta za bývalého starostu Radoslava Števčíka v rozhodnutí o predĺžení platnosti predčasného užívanie hotela nezaviazal stavebníka k termínu začiatku stavebných prác. S tými sa malo začať do troch týždňov od doručenia záväzného stanoviska, pričom stavebník ich mal písomne vopred ohlásiť.

Tieto podmienky boli pritom súčasťou záväzného stanoviska pamiatkarov, ktorým bola schválená realizačná dokumentácia, a taktiež sú uvedené v rozhodnutí o predĺžení doby platnosti predčasného užívania stavby.

Pôvodne mala byť totiž fasáda obnovená do konca októbra minulého roka, keď malo stratiť platnosť aj predčasné užívanie hotela, stavebník však požiadal o predĺženie termínu. Z projektu obnovy fasády mu vraj vyplynulo, že práce budú trvať dlhšie, ako predpokladal.

Hotel Park Inn Danube BratislavaZdroj: TREND Reality

„Stavebný úrad za bývalého vedenia však nezaviazal majiteľa hotela vo výrokovej časti rozhodnutia k tomu, aby začal so stavebnými prácami do troch týždňov. Záväzné stanovisko KPÚ je uvedené iba v odôvodnení, nie vo výrokovej časti,“ zdôraznil M. Števove s tým, že takéto rozhodnutie vedie k tomu, že je prakticky nevykonateľné.

Bez vyjadrení

„Neviem, čo bude o päť mesiacov. Verím, že stavebník dodrží slovo a v súlade so stanoviskom pamiatkarov zmení fasádu," odpovedal R. Števčík ešte začiatkom novembra 2018 na otázku TASR, čo nastane v prípade, že stavebník päťmesačnú lehotu nedodrží.

Stavebný úrad Starého Mesta v tom období zamietol návrh, ktorým stavebník žiadal o predĺženie tohto užívania až do doby celkovej kolaudácie hotela, a schválil návrh, s ktorým súhlasili aj pamiatkami. R. Števčík to odôvodnil aj tým, že predĺženie dočasného užívania do doby celkovej kolaudácie by mohlo trvať viac ako len niekoľko mesiacov.

Hotel Park Inn by Radisson Danube Bratislava Zdroj: TREND Reality

V súčasnosti sa tak podľa mestskej časti nedá povedať, keby bude mať hotel novú fasádu podľa vysúťaženého návrhu. Stavebník doteraz staromestskému stavebnému úradu neoznámil termín začatia stavebných prác. Koncom minulého roka, teda po novembrových komunálnych voľbách, pritom zmizlo aj lešenie, ktoré istý čas stálo na strane hotela z Hviezdoslavovho námestia.

Vlastník hotela sa k celej veci odmieta vyjadriť. „K fasáde hotela sa vlastník nebude vyjadrovať," uviedla Elena Segečová, zástupkyňa developera, spoločnosti Sitno Holding.

Staré Mesto v súvislosti s hotelom riešilo aj protest prokurátora. Protest vydala vlani v septembri prokurátorka Okresnej prokuratúry Bratislava I a týkal sa rozhodnutia o prerušení konania vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia z februára 2018.

Podnet koncom februára minulého roka podal na prokuratúru stavebník, spoločnosť Omega Investments. Mestská časť protestu prokurátorky nevyhovela a v decembri 2018 ho postúpila Okresnému úradu Bratislava.