Starosta Nového Mesta chce kongresové cetrum v Istropolise

V roku 2026 by malo v Bratislave stáť nové kultúrne a kongresové centrum, ktoré zatiaľ mesto ako jedna z mála európskych metropol nemá. Vláda na projekt vyčlenila 60 miliónov eur. U koho peniaze skončia a kde má projekt vzniknúť, rozvírilo ihneď diskusiu. Aktuálne sa do nej zapojil aj starosta Nového Mesta Rudolf Kusý, ktorý presadzuje, aby centrum vyrástlo na mieste Istropolisu. Jeho majiteľ má na vec svoj pohľad.

Téme absentujúceho kongresového centra sa dlhšie venuje organizácia Globsec, ktorá v Bratislave organizje rovnomenné fórum so svetovou účasťou.

Globsec sa spojil s Iniciatívou za národné kultúrno-spoločenské centrum, na ktorej čele stojí známy muzikant Martin Valihora. Lobing bol úspešný, vláda na konci volebného obdobia schválila investičný zámer, podľa ktorého pôjde zo štátneho rozpočtu na projekt 60 miliónov eur.

„Máme možnosti priniesť do Bratislavy významných svetových umelcov, ale bohužiaľ nemáme dôstojný priestor s podmienkami na ich prezentáciu,“ vysvetľoval dôvody vytvorenia iniciatívy M. Valihora.

„Bratislavčania by si po rokoch absencie konečne zaslúžili kvalitný, akusticky vhodný spoločenský priestor, ktorý by s radosťou navštevovali a kam by sa opakovane vracali,“ opisoval M. Valihora. Za iniciatívu sa postavili aj ďalšie osobnosti kultúry a spoločenského života.

Starostova vízia

Vytvorenie kongresového centra má svoje špecifiká. Napríklad k nemu majú viesť tri typy verejnej dopravy a musí byť v dobrej dostupnosti k letisku a zároveň do centra mesta.

Podľa straostu Nového Mesta Rudolfa Kusého, ktorý v aktuálnych parlamentných voľbách kandiduje za Dobrú voľbu, má bývalý Dom odborov jedinečnú sálu, v ktorej sa desaťročia konajú významné kultúrne podujatia.

S 1 280 sedadlami ide o najväčšiu sálu tohto typu na Slovensku. Aj preto by malo podľa neho stáť kongresové centrum na mieste súčasného Istropolisu.

„Vláda uvoľnila zásadne prostriedky a tie musia byť zodpovedne a rozumne použité na projekt, ktorý bude prínosom pre mesto a jeho obyvateľov. Nebudem sa prizerať, ako si na jednej strane súkromný investor realizuje svoj projekt a kultúrna obec s Globsecom hľadajú ďalší projekt, keď tu máme možnosť spojenia oboch aktivít a vytvorenie synergie,“ tvrdí R. Kusý.

Podľa starostu

