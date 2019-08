Starú fabriku na cukrovinky chcú ovládnuť umelci. Inšpiráciou je Cvernovka

Bývalú piešťanskú fabriku ovládnu umelci. So zámerom prišla iniciatíva Arta, ktorá plánuje v priestoroch vybudovať piešťanskú „Cvernovku“, kde vzniknú okrem umeleckých ateliérov aj zdieľané priestory na prácu, miesto pre kultúrny program a stretávanie. Prví nájomníci by sa mohli nasťahovať do komplexu koncom roka 2020.