Stovky pracovných miest pri Seredi. Sklady si prenajal poľský módny gigant

Industriálny PNK Park v priemyselnej zóne Sereď – Juh hlási nového veľkého nájomcu. Plochu vyše 25-tisíc štvorcových metrov si na zriadenie logistického centra vybrala poľská skupina LPP, ktorej patrí viacero známych módnych značiek. Jej príchod na Slovensko znamená vytvorenie stoviek pracovných miest.

Poľská firma LPP bude najväčším nájomcom v novom priemyselnom parku pri Seredi, ktorý tu vlani otvorila skupina PNK Group. Pre ruského developera to znamenalo vstup na slovenský trh.

Aktuálne hlási dohodu s novým nájomcom, ktorý si tu prenajme 25 400 štvorcových metrov skladových priestorov.

Logistické centrum bude orientované na e-commerce, spoločnosť tu teda bude spracúvať a vybavovať internetové objednávky zákazníkov. Okrem Slovenska bude obsluhovať aj celý región strednej Európy – Česko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko a Bosnu a Hercegovinu.

Známe značky v portfóliu

Zmluva medzi vlastníkom priemyselného komplexu a poľským LPP zahŕňa aj opciu na prenájom ďalších 7 300 štvorcových metrov v rovnakej hale na obdobie troch rokov.

To by znamenalo, že spoločnosť by obsadila celú druhú budovu v parku s plochou 32 700 štvorcových metrov. PNK Park Sereď dopĺňa prvá menšia hala s rozlohou necelých 12-tisíc štvorcových metrov.

LPP plánuje pri Seredi popri skladoch

