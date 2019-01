Súťaž Office roka má nominácie na víťazov. Pozrite si najlepšie kancelárie

23.01.2019, 10:57 | pol | © 2019 News and Media Holding

Súťaž Office roka zverejnila nominácie na víťazov v jednotlivých kategóriách. Do užšieho výberu sa dostalo so svojimi kancelárskymi priestormi 12 firiem. Z nich vzíde absolútny víťaz. Svojho vlastného zároveň určí v hlasovaní aj verejnosť.

Súťaž Office roka organizuje spoločnosť CBRE, aktuálne prebieha jej tretí ročník. Odborná porota vybrala zo všetkých účastníkov súťaže päť najlepších kancelárií v troch súťažných kategóriách.

Do súťaže sa tentoraz prihlásilo takmer 40 firiem zo Slovenska, ktoré chceli predstaviť svoje moderné pracovné prostredie.

Všetky súťažné kancelárie boli zverejnené na webe súťaže, kde mohla za najlepšie kancelárie hlasovať aj verejnosť.

Odborná porota bola zložená z architektov a odborníkov na pracovné prostredie, boli v nej Florian Frotscher, Barbora Markechová, Nina Weisslechner, Braňo Kaliský a Tomáš Hegedűš. Tí svojím hlasovaním vybrali nominácie na víťazov.

Niektoré firmy sa do finálovej nominácie dostali aj vo viacerých kategóriách – Dentsu Aegis, Green Foundation a Swiss RE. Zo všetkých nominovaných zároveň vzíde aj absolútny víťaz tohto ročníka súťaže.

Architekta Floriana Frotschera z ateliéru Make Architects prekvapilo množstvo kvalitných kancelárií, ktoré sa do súťaže prihlásili. „Je skvelé vidieť, koľko firiem na Slovensku ponúka takto vysoko kvalitné pracovné prostredie. Prekvapilo ma to o to viac, že Slovensko je relatívne malý trh. Veľmi povzbudzujúce bolo zistenie, že aj s limitovanými prostriedkami je možné dosiahnuť veľa, ak sú správne nastavené priority a na prvé miesto sú kladené potreby zamestnancov a kvalita pracoviska,“ uviedol.

Podľa architektky Barbory Markechovej z Bogle Architects je vidieť, že to, čo bolo pred niekoľkými rokmi skôr nadštandard, je v súčasnosti základom administratívnych priestorov. „Taktiež je pozitívne, že veľa prihlásených projektov bolo zverených do rúk skúsených architektov a tomu zodpovedá inteligentná práca s priestorom, použitie zaujímavých kombinácií materiálov, nápadité riešenia a hlavne vysoká kvalita prevedenia detailov,“ hovorí.

Víťazi jednotlivých kancelárií, absolútny víťaz súťaže ako aj víťaz hlasovania verejnosti budú vyhlásení na slávnostnej ceremónii 21. februára v Bratislave.

Nasledujúci deň budú predstavitelia firiem a organizácií diskutovať na konferencii spoločnosti CBRE a týždenníka TREND na tému Ako vdýchnuť do kancelárií život a novú energiu?.