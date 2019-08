Tunel cez Karpaty? Vezme tretinu dopravy z Prístavného mosta, ale nebude to lacné

08.08.2019, 05:02 | Vladimír Maťo | © 2019 News and Media Holding

Prekonanie masívu Malých Karpát bolo pri budovaní dôležitých dopravných ťahov v okolí hlavného mesta problémom, ktorý je ľahšie obísť. Kľúčové dopravné koridory zo severozápadu po diaľnici D2 a zo severovýchodu po diaľnici D1 sa preto stretli až na pravom, teda petržalskom brehu Dunaja. Trend rastúcej intenzity dopravy a preťaženosť hlavných ťahov v Bratislave však tlačia do hľadania nového riešenia.

Diaľnica D4, teda vonkajší obchvat Bratislavy, sa pripravuje už od roku 2000. Má za sebou technickú štúdiu a v septembri 2009 vznikla aj štúdia realizovateľnosti. Cieľom výstavby je umožniť najmä tranzitnej nákladnej doprave vyhnúť sa vjazdu do metropoly.

Bratislavou totiž denne prechádzajú tisícky nákladných vozidiel, avšak pre mnohé z nich nie je cieľovou destináciou. Na mestskej diaľnici sa obchádzajú kamióny z Rakúska, Maďarska, Česka, ale aj celého Slovenska či Poľska.

Autori štúdie vypočítali, že dostavbou diaľnice D4 by sa notoricky preťažené úseky výrazne odľahčili. Napríklad na Prístavný most by mohlo smerovať až o tretinu menej automobilov a po moste Lafranconi by prechádzalo o štvrtinu menej áut.

Jednou z najväčších výziev na trase plánovanej diaľnice D4 je práve prepojenie existujúcich diaľnic D1 a D2 na ľavom brehu Dunaja. Najčastejšie spomínaným riešením je preraziť pohorie Malé Karpaty najdlhším a najdrahším tunelom v krajine.

