V budove bývalého Tesca v Nitre by mal začať fungovať supermarket

06.02.2019, 11:01 | TASR

V bývalom obchodnom dome Tesco v centre Nitry by mala byť najneskôr od októbra tohto roka otvorená nová prevádzka supermarketu. Budovu postavenú v 70. rokoch minulého storočia kúpila spoločnosť Mirage Shopping Center, za ktorou stojí žilinský podnikateľ George Trabelssie. Objekt je od augusta 2017 zatvorený a čaká na rekonštrukciu.

Podľa informácie vedenia mesta Nitra G. Trabelssie informoval o zmene plánovaného podnikateľského zámeru. „S rozsiahlejšou zmenou celého priestoru bývalého Tesca počká, kým nebude spracovaný komplexnejší pohľad na funkčné a priestorové riešenie centra mesta,“ informoval viceprimátor Daniel Balko.

Podklady v príprave

Podľa viceprimátora by sa malo do centra Nitry vrátiť Tesco. „Ak sa do mesiaca podaria menšie úpravy interiéru, mohol by sa začať dovážať tovar. V tom prípade by mohli byť potraviny, podľa slov predstaviteľov spoločnosti Tesco, otvorené na jeseň tohto roka,“ uviedol.

Všetko teda podľa vyjadrenia viceprimátora závisí od toho, či G. Trabelssie pošle na mestský úrad podklady na schválenie zmien. „Dohodli sme sa, že ak tak neurobí do dvoch týždňov, sami ho na to vyzveme,“ povedal D. Balko. Potraviny by mali fungovať v dočasnom režime, o presnej špecifikácii a otvorení ďalších obchodov v budove zatiaľ nie je rozhodnuté.

Už pred dvoma rokmi

Budovu v centre mesta predalo Tesco novému vlastníkovi na jar 2017. Po rekonštrukcii si spoločnosť plánovala časť priestorov pre svoju prevádzku od nového vlastníka prenajať.

Z predaja získané finančné prostriedky chcelo Tesco investovať do svojich ďalších obchodov na Slovensku. Nový majiteľ nekonkretizoval, kedy sa začne rekonštrukcia budovy, ani ako dlho potrvá.