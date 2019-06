V Košiciach začali s výstavbou Národného tenisového centra

20.06.2019, 15:09 | TASR | pol

V Košiciach sa vo štvrtok začalo s výstavbou Národného tenisového centra. Multifunkčnú halu s kapacitou 5-tisíc divákov na Popradskej ulici by mali dokončiť v roku 2022. V novom stánku sa bude pripravovať talentovaná mládež z východného Slovenska, hrať sa tam budú aj fedcupové a daviscupové stretnutia.

NTC funguje od roku 2003 v Bratislave, Slovenský tenisový zväz naplánoval jeho obdobu aj v metropole východu.

Osud športoviska bol však dlhšie neistý. Pozemok bývalého futbalového ihriska nepovažuje súčasné vedenie mesta za vhodnú lokalitu. Proti NTC protestovali aj obyvatelia. Urobili tak aj vo štvrtok, keď sa začalo na mieste so stavebnými prácami.

Mesto ponúkalo tri iné pozemky

Napriek nevôli miestnych má NTC vyrásť v pôvodne zamýšľanej lokalite na Terase na Popradskej ulici. Paradoxom je, že pozemok investorovi ponúkol pôvodne košický magistrát, no súčasný primátor Jaroslav Polaček uprednostňuje inú lokalitu.

Mesto ponúklo tenisovému zväzu tri alternatívne lokality na výstavbu centra, ktoré posudzovali odborníci. Generálny sekretár zväzu Igor Moška uviedol, že všetky tri boli zaťažené problémami a presun projektu by bol finančne i časovo náročný. Už teraz pritom košické NTC mešká.

„My sme však nechceli strácať čas a prísť o financovanie zo strany vlády. Veríme, že do troch mesiacov dostaneme veľké stavebné povolenie. Sme pripravení v januári či februári začať s realizáciou veľkej stavby tak, aby do 24 mesiacov mohlo NTC slúžiť mládeži a verejnosti,“ cituje I. Mošku agentúra SITA.

Investorom projektu je akciovka NTC Košice, v ktorej má mesto Košice 49-percentný podiel a zvyšných 51 percent patrí tenisovému zväzu.

Aj keď je mesto súčasťou projektu, magistrát začiatkom tohto roka stopol projekt, keď stavebné konanie pre dopravné stavby zastavil s tým, že stavba nie je vhodná do tohto územia.

Stavebný úrad vytkol zámeru nedostatok parkovacích miest, konštatoval tiež, že projektová dokumentácia bola nekvalitne vypracovaná, obsahovala viacero chýb a rozchádzajúcich sa údajov, čím navádzala k rôznym vysvetleniam a úvahám.

Voči tomuto rozhodnutiu sa STZ odvolal a 24. mája mu dal za pravdu Okresný úrad Košice, ktorý konštatoval, že zastavenie stavebného konania k dopravným stavbám bolo neodôvodnené a v rozpore so zákonom.

EYOF, pre ktorý sa menil projekt, tam nebude

Košické NTC zahŕňa viacúčelovú arénu pre 5-tisíc divákov, tréningovú tenisovú halu so štyrmi hardovými dvorcami, bedmintonovú hala s ôsmimi kurtmi, šesťpodlažnú prevádzkovú budovu so šatňami, fitnescentrom a stravovacím zariadením a vonkajšie tenisové kurty so štyrmi dvorcami.

Podľa I. Mošku bude objekt spĺňať štyri základné funkcie. „Budú sa tam môcť pripravovať talentovaní hráči z východného Slovenska. Do Košíc dostaneme špičkový tenis a hala bude dejiskom zápasom Pohára federácie a Davisovho pohára. Pre tento región to bude veľký impulz. Centrum bude slúžiť aj pre obyvateľov Košíc, ktorí si v ňom budú môcť zašportovať. NTC získa aj multifunkčný charakter a bude vhodné i pre ostatné kolektívne športy - basketbal, volejbal či hádzanú i rôzne kultúrne podujatia,“ načrtol.

NTC malo slúžiť v Košiciach aj ako dejisko pre Európsky olympijský festival mládeže EYOF 2021, ktorý sa však napokon v meste konať nebude a organizáciu si vzala Banská Bystrica.

Práve pre EYOF sa zmenil aj celý projekt NTC, ktorý prekreslili na multifunkčnú halu. V súvislosti s tým sa pôvodne predpokladané náklady 15 miliónov zvýšili na takmer dvojnásobok. Vysúťažená cena predstavuje 29,2 milióna eur. Vláda na projekt má prispieť sumou pokrývajúcou 60 percent nákladov, po 20 percent majú podľa skoršej zmluvy pridať tenisový zväz a mesto Košice.