Martin sa pripravuje na obnovu schátraného námestia. Investuje milióny

Najviac projektov revitalizácie a tvorenia nových verejných priestranstiev je rozbehnutých v Bratislave, no nezáhaľajú ani ďalšie mestá. Najnovšie predkladá zámer na veľkú obnovu námestia v centre mesta Martin. Za takmer deväť miliónov.

V Bratislave pred dvomi rokmi pri Starom moste pribudlo Muchovo námestie. Prebieha revitalizácia Námestia slobody, zároveň sa pripravuje architektonická súťaž pre projekt Živé námestia, ktoré má zjednotiť Kamenné námestie a Námestie SNP.

Tiež sa dokončuje námestie, ktoré sa sprístupní po rekonštrukcii Slovenskej národnej galérie. Plánuje sa aj oživenie Komenského námestia za historickou budovou Slovenského národného divadla, kde už magistrát zrušil parkovisko pre autá. Menšie námestie sa pripravuje, aj pri projekte River Park 2, v ktorého centre má byť planetárium.

Boli v nútenej správe

O lepšie námestia sa snaží aj Nitra, ktorá pripravuje nové architektonické prvky na Svätoplukovom námestí, ktoré navrhli účastníci trojdňového hackathonu odborníkov na verejné priestory. Pred pár dňami predstavila Trnava výsledky architektonickej súťaže návrhu parku v centre mesta.

Kvalita verejného priestoru je podľa urbanistických odborníkov základ trvalo udržateľného mesta. Pre každé mesto je to výzva, keďže zabezpečenie kvality verejných priestorov zahŕňa efektívne rozložené námestia, parky alebo ulice, ktoré intuitívne podnecujú obyvateľov, aby chceli tráviť čas na verejných miestach.

Martin to má s budovaním nových verejných priestorov ťažšie najmä pre to, že sa len pred dvomi rokmi dostal z nútenej správy. Aj preto musí mestské zastupiteľstvo brať do úvahy pri investíciach špecifické úverové zaťaženie mesta, čo znamená, že môže siahnuť len po 60 percentách bežných príjmov rozpočtu predchádzajúceho roku. A zároveň splátky nesmú v roku presiahnuť 25 percent príjmov.

Predchádzajúce vedenie mesta koncom roka odovzdalo novému vedeniu mesta dlhové zaťaženie na úrovni 22,61 percenta, čo samosprávu zväzuje v rozsahoch investícií.

Napriek tomu mesto pripravuje projekt revitalizácie Námestia Svetozára Hurbana Vajanského za 8,5 milióna eur. Spôsob financovania nie je zatiaľ známy.

Divadlo, filmy aj koncerty

Námestie, ktoré leží medzi bývalým kultúrnym domom Strojár, mestským úradom a Domom služieb, za poslednú dekádu výrazne spustlo. Napriek

