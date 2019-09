Moldava nad Bodvou postaví športovú halu, získala dotáciu

04.09.2019, 12:08 | TASR

V Moldave nad Bodvou na Rožňavskej ulici vyrastie multifunkčná športová hala. Bude situovaná medzi futbalovým ihriskom a obchodným centrom. V pešej dostupnosti je aj miestne kúpalisko. Mesto tak plánuje zoceliť jeho športovú zónu.

Na tento účel získalo od vlády dotáciu 750-tisíc eur. Mesto aktuálne vyhlásilo verejné obstarávanie na realizačný projekt.

Moldava nad Bodvou je v súčasnosti najväčším mestom v okrese Košice s viac ako 11-tisícmi obyvateľmi a ako uviedlo v žiadosti na dotáciu, zatiaľ nedisponuje priestorom s väčšou kapacitou, kde by sa dali realizovať športové súťaže a tréningy alebo kultúrne akcie pre početnejšie publikum. Chýba tak aj dostatočná spoločenská sála.

Radnica očakáva, že výstavba prispeje k intenzívnejšiemu rozvoju športu detí a mládeže a celkovo zdravého vývoja populácie, ale aj k podpore lokálnej ekonomiky cez takzvaný multiplikačný efekt, ktorý by mohol do mesta prilákať ďalších návštevníkov a prispieť k rozvoju domáceho cestovného ruchu.

„Sála by mala mať kapacitu do 500 návštevníkov a technické zázemie, takže by mohla slúžiť pre celú spádovú oblasť. Tiež sa zvýši atraktivita mesta v oblasti služieb, čo by mohlo výrazne stimulovať individuálnu bytovú výstavbu,“ uvádza radnica.

Nový mestský klub

V Moldave je aktuálne evidovaných desať športových klubov. Tie od februára spadajú pod Mestský športový klub Moldava nad Bodvou.

Mesto predpokladá, že kapitálové výdavky bude možné čerpať do dvoch rokov. „Urobíme pre to všetko a nasadíme všetky kapacity na to, aby sme to v danom termíne zvládli,“ uviedol pre TASR primátor Moldavy nad Bodvou Slavomír Borovský.

Celkové náklady na výstavbu zatiaľ nie sú vyčíslené. Radnica počíta s tým, že bude musieť riešiť aj prístupové komunikácie či parkoviská. Plánuje sa uchádzať o ďalšie externé zdroje.

Okrem Moldavy získali financie na športoviská aj mestá Poprad, Spišská Nová Ves, Štrba, Revúca a Dunajská Streda.