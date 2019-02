Vedenie Vysokých Tatier podporuje obnovu lyžiarskeho strediska Jamy

15.02.2019, 11:00 | TASR

Mesto Vysoké Tatry podporuje myšlienku obnovy lyžiarskeho strediska Jamy v Tatranskej Lomnici. Primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš v tejto súvislosti uviedol, že samospráva má záujem zvyšovať a spestrovať ponuku športovísk, ktoré by slúžili všetkým návštevníkom Tatier. Ochranári, naopak, dlhodobo upozorňujú na možné negatívne vplyvy činnosti v tejto lokalite.

„Našou dlhodobou snahou je zvýšiť záujem Tatrancov o športové a pohybové aktivity najmä u mládeže, vytvárať adekvátne podmienky na rozvíjanie mladých talentovaných športovcov. Realizácia spomínaného zámeru by im práve pomohla vytvoriť lepšie podmienky na získavanie skúseností. Jamy jednoznačne podporujeme,“ zdôraznil J. Mokoš.

Podpora mládeže

Podľa neho totiž nejde len o komerčný význam zamýšľaného lyžiarskeho strediska, práve naopak. Výrazným aspektom v tejto veci je najmä podpora mládeže. „Záleží nám, aby v Tatrách existovalo tréningové centrum, ktoré vytvorí zázemie lyžiarskym klubom a poskytne komplexný priestor ako na zjazdové, tak aj na bežecké lyžovanie,“ konštatoval J. Mokoš.

Považuje za kľúčové podporovať športové kluby v meste, na čo je však potrebná aj spolupráca so sponzormi a investormi. Plánovaný zámer v Tatranskej Lomnici má pre mesto a jeho obyvateľov podľa primátora aj ďalšiu pridanú hodnotu, a tou je doprava. Jednou z hlavných úloh, ktorou sa samospráva aktuálne zaoberá, je kľúč ku koncepčnému riešeniu situácie v tejto oblasti a zlepšenie statickej dopravy v meste je v tomto smere zásadné.

Vizualizácia Turistickej ubytovne s reštauráciouZdroj: EIA/TMR

„Parkoviská v Tatranskej Lomnici sú nevyhnutné. Dostatok parkovacích miest v tejto lokalite určite priaznivo ovplyvní celkovú situáciu, eliminovalo by sa parkovanie na zelených plochách či pozdĺž ciest,“ zdôraznil primátor.

Dodal, že jedno z parkovísk by mohlo byť umiestnené pod Jamami, samozrejme s tým, že sa zachová nedotknutý drevnatý porast. Druhým by mohlo byť záchytné parkovisko v smere od Veľkej Lomnice, odtiaľ by ľudí prevážali napríklad elektrobusy.

Proces povoľovania

Aktuálne sa uskutočňuje proces posudzovania vplyvov na životné prostredie – tzv. proces EIA, pričom príslušným orgánom v tejto veci je Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie. Zámer predložila spoločnosť Tatry Mountain Resorts, ktorá prevádzkuje strediská v Tatranskej Lomnici i na Štrbskom Plese.

Vizaulizácia strediska JamyZdroj: EIA/TMR

Ochranári v tejto súvislosti upozorňujú na možné negatívne vplyvy, riaditeľ Správy TANAP Pavol Majko už dávnejšie povedal, že rozšírenie športových aktivít v tejto lokalite bolo z návrhov vylúčené ešte pred desiatimi rokmi a prijatý bol variant, ktorý rátal len s lokalitou Jamy I, tzv. staré Jamy. Návrh je podľa jeho slov situovaný v území európskeho významu.

„Realizácia takejto činnosti vždy znamená odlesnenie, úpravu terénu, následnú eróziu, realizáciu stavieb, trvalý zvýšený pohyb ľudí, hluk a podobne," poznamenal s tým, že zároveň dochádza k zmenšeniu územia národného parku, ako aj územia európskeho významu.

„Vždy sa pri týchto zámeroch zabúda na to, že sme v národnom parku s vyšším stupňom ochrany, zabúda sa na prírodu a ako si sa ráta aj s jej ničením. Zároveň musím povedať, že zámerov na rozvoj tohto územia už bolo toľko, že v tom pomaly strácame prehľad,“ uzavrel P. Majko.