Vedľa kúpeľov v Rajeckých Tepliciach chcú postaviť štvorhviezdičkový hotel

17.09.2019, 05:02 | Martin Poláš | © 2019 News and Media Holding

V Rajeckých Tepliciach by mal v dohľadnej dobe pribudnúť ďalší štvorhviezdičkový hotel. Vyrásť má neďaleko kúpeľov Spa Aphrodite. Plány investora hovoria o ubytovacom zariadení so 149 izbami, 12 apartmánmi, kongresovou sálou, wellness a fitnes priestormi aj reštauráciou.

Zámer sa týka v súčasnosti nezastaveného, mierne svahovitého pozemku s rozlohou vyše 11-tisíc štvorcových metrov.

Parcela sa nachádza vedľa penziónu Altan v bezprostrednej blízkosti Rajeckej cesty, ktorá vedie aj k priľahlému kúpeľnému areálu Spa Aphrodite.

Investor píše o tom, že výstavbu by chcel odštartovať už v apríli 2020 a trvať by mala tri roky. Predpoklad je, že prevádzka by mohla odštartovať v decembri 2023.

V antickom štýle

Objekt hotela počíta so štyrmi nadzemnými a dvomi podzemnými podlažiami. Po dokončení poskytne ubytovanie v 149 izbách a 12 apartmánoch.

„Riešený objekt je navrhovaný v antickom slohovom štýle. Využíva vo veľkom ornamenty a prepracované detaily,“ približuje investor v zámere.

„Koncepcia hotela vychádza z lokalitného programu investora, spájajúceho hotelovú prevádzku s polyfunkčným priestorom s možnosťou organizácie kongresových podujatí. Koncepcia hotela jasne vyjadruje vnútorné funkcie aj navonok – ubytovacia časť sa javí ako dominantná,“ píše sa tiež v dokumentácii.

Nový hotel v Rajeckých Tepliciach (južný pohľad)Zdroj: EIA / FP House

V oboch podzemných podlažiach sa bude nachádzať wellness spolu s garážovým parkoviskom s kapacitou 230 miest. V druhom podzemnom podlaží je plánované aj umiestnenie administratívy hotela. V prvom podzemnom podlaží je fitnescentrum a vodný svet, ktorý tu má samostatnú recepciu.

Na prízemí sa počíta s recepciou, vstupnou halou,

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť