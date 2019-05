Veža v poslednej chvíli prišla o svoju okrasu. Napriek tomu triumfovala

10.05.2019, 14:01 | Karol Klanic

Super vysoká veža Ping An Finance Centre v Šen-čene, druhá najvyššia budova Číny a štvrtá na svete, získala prestížnu výročnú cenu na konferencii celosvetovej Rady pre výškové budovy a mestské prostredie.

Kongres sa konal pred mesiacom práve v meste, kde veža stojí, v metropole juhočínskej provincie Kuang-tung, najľudnatejšej, vyše stodesať miliónovej provincie. Otvorením o polovicu nižšieho susedného, takisto administratívneho Južného bloku, kde na posledných dvadsiatich poschodiach dokončujú hotel Park Hyatt, o niekoľko týždňov oficiálne dokončia celý komplex čínskeho poisťovacieho gigantu.

Ping An Finance Centre Zdroj: Tim Griffith

Spoločnosť Ping An Insurance (Čung-kuo Pching An) získala pozemok na vybudovanie komplexu na konci roku 2007 za viac ako 150 miliónov eur. Do projektu 118-poschodovej veže (599 m, 2017) vložila zhruba trištvrte miliardy eur. Zaberá plochu takmer 19 tisíc štvorcových metrov. Ponúka však celkovo „iba“ dvadsaťpäť násobok.

Zo širokej spodnej časti

