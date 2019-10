Vláda dá peniaze na opravu Spišského hradu aj Warholovho múzea

23.10.2019, 12:48 | TASR

Na sanáciu havarijného stavu Spišského hradu, najmä jeho románskeho a západných palácov, štát v nasledujúcich rokoch vynaloží 4 820 000 eur. Vyše sedem miliónov eur pôjde aj do obnovy múzea Andyho Warhola v Medzilaborciach.

Vláda v stredu schválila na svojom výjazdovom rokovaní v Kežmarku viacero investícií. Odobrila aj návrh Ministerstva kultúry SR na finančné zabezpečenie sanácie havarijného stavu Spišského hradu – románsky palác a západné paláce.

Rezort požiadavku na financovanie projektu predložil v návrhu rozpočtu na roky 2020 - 2022 v rámci prioritných výdavkových titulov.

Hrozí zrútenie častí

„Prostriedky budú na základe schváleného materiálu pridelené realizátorovi projektu v závislosti od možností rozpočtu kapitoly ministerstva kultúry,“ uviedol rezort v predkladacej správe.

MK zdôraznilo nevyhnutnosť čo najrýchlejšieho začiatku sanácie. „Nedostatočné finančné pokrytie priebežných a nevyhnutných opráv vyústili až do súčasného havarijného stavu viacerých objektov hradného komplexu,“ upozornil rezort, poukazujúc v tejto súvislosti najmä na stav románskeho a západných palácov.

„Akútny stav si vyžaduje potrebu reálne začať so zabezpečovaním a rekonštrukciou, pretože ich skutočná deštrukcia sa stáva takmer nezvratnou a iba urýchlené začatie sanačných prác môže zabrániť nenávratnému poškodeniu palácov,“ argumentuje rezort.

Pri identifikácii rizík tiež poukázal na to, že sa pri pokračujúcej deštrukcii môže zopakovať situácia, aká vznikla pri čiastočnom zrútení západného opevnenia dolného nádvoria v roku 1994, keď padajúce bloky ohrozovali okolitú zástavbu.

Okrem prostriedkov na sanáciu palácov (vyše 4,5 milióna eur) chce ministerstvo ďalších 300-tisíc eur použiť na spevnenie plôch a nádvoria a sanáciu hradného brala.

Spišský hrad čiastočne rekonštruovali v 70. rokoch minulého storočia, od roku 1986, keď ho sprístupnili verejnosti, ho navštívilo niekoľko miliónov turistov. Od roku 1993 je súčasťou Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Obnovia múzeum v Medzilaborciach

Peniaze z rozpočtu pôjdu aj na rekonštrukciu Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. Vláda na ňu vyčlenila 7,1 milióna eur.

Cieľom a hlavným zámerom rekonštrukcie je zatraktívnenie múzea, mesta a regiónu. Finančné prostriedky poskytnú múzeu súčasný vzhľad a funkčnosť zodpovedajúce 21. storočiu. Ide o jediné múzeum Andyho Warhola v Európe a jedno z dvoch vo svete.

Budova Múzea moderného umenia Andyho Warhola v MedzilaborciachZdroj: TASR

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach sa nachádza v priestoroch pôvodného kultúrneho domu a v súčasnosti sa delí o priestory spoločne s mestom. Samotná budova bola postavená ako kultúrne stredisko, polovica z nej bola počas výstavby adaptovaná na účely múzea.

V budúcnosti sa ráta naďalej so zdieľaním jednej budovy s mestským kultúrnym centrom, k múzeu však pribudnú nové funkcie. Ide najmä o oddychové a interaktívne zóny, letný amfiteáter na streche, ako aj ateliéry.

Prestavba múzea ponúkne do budúcna možnosti usporiadania rôznych podujatí, ako aj prezentácie umenia v exteriéri na strešnej terase, fasáde budovy i na novom námestí pred samotnou budovou.

Finančné prostriedky na rekonštrukciu múzea by mali byť uvoľnené postupne. Prvá časť vo výške dvoch miliónov eur do 31. januára 2020, do 31. januára 2021 by malo ísť o štyri milióny eur a do 31. januára 2022 o 1,1 milióna eur.