Vláda schválila 60 miliónov na Národné kultúrne a kongresové centrum

12.02.2020, 16:20 | TASR | Redakcia TREND Reality

V Bratislave by v nasledujúcich rokoch malo vzniknúť Národné kultúrne a kongresové centrum. Na jeho vybudovanie by malo byť do roku 2026 vyčlenených do 60 miliónov eur. V stredu o tom na svojom zasadnutí rozhodla vláda.