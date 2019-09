Vodohospodári ukázali, ako si predstavujú „PKO“ v devínskom kameňolome

25.09.2019, 16:10 | TASR

Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) nateraz nevie odhadnúť, kedy, v akom rozsahom a za koľko peňazí vznikne v časti kameňolomu pri bratislavskom Devíne ním navrhovaný park kultúry, oddychu (PKO) a športu. Vodohospodári priznávajú, že bez spolupráce so samosprávami zámer nebude možné zrealizovať. Mesto Bratislava i mestská časť Devín potvrdili, že si už začiatkom októbra naplánovali so SVP rokovanie.

SVP, ktorý má kameňolom vo svojej správe, už pripravil štúdiu využitia územia a v stredu ju médiám aj predstavil.

Kameňolom je stále využívaný na výrobu kameniva. V rámci areálu sú však miesta bezprostredne pri rieke Dunaj, ktoré sú už vyťažené. Práve tie by mali byť miestom, kde by mal park vzniknúť.

Deväť hektárov

„Ide o územie s rozlohou deväť hektárov. Nachádza sa medzi Dunajom, Karloveským ramenom a Devínskou cestou. Chceli by sme ho ponúknuť Bratislavčanov na oddych, športovanie a kultúru,“ povedal riaditeľ odštepného závodu Bratislava SVP Jozef Dúcz.

Park chcú pomenovať po Eneovi Lanfranconim. Vzniknúť by tu podľa vodohospodárov mohol kamenný prírodný amfiteáter na spôsob rímskych stavieb, prístavná veža či downhill (špeciálna cyklodráha).

Taktiež je tu navrhovaná pláž lido, detská lúka, cyklopoint, parkovisko, bežecký chodník, pikniková a hracia lúka, vyhliadka, nábrežný chodník, multifunkčné ihrisko i miesto pre plážový volejbal.

V rámci projektu sa má vytvoriť aj cyklochodník, ktorý by mohol ísť popri karloveskom dunajskom ramene. „Ide o záplavové územie, nebude tu nič kryté a nebude mať nič pevné základy. Všetko bude mobilné a prírodné,“ skonštatoval J. Dúcz. V rámci štúdie počítali aj s možným príchodom „storočnej vody“.

Zrealizovaniu parku nebráni podľa riaditeľa ani aktuálny územný plán. Ako tvrdí, dotknuté územie je evidované ako krajinná zeleň s biokoridorom pri karloveskom ramene.

Budú rokovať so samosprávami

„Konzultovali sme to so starostkou Devína a nevidí žiadny problém. Čakáme na ohlasy ochranárskych združení, ale predpokladáme, že by tu tiež nemal byť problém,“ podotkol J. Dúcz.

SVP podľa jeho slov čakajú rokovanie so samosprávami. Riešiť majú financovanie a aj to, v akej kvalite a rozsahu by mohol park vzniknúť. „Bude to spolupráca viacerých organizácií a samospráv, aby sme našli konečné riešenie. Je pred nami veľa rokovaní,“ uviedol riaditeľ s tým, že samotnú realizáciu po získaní povolení odhaduje na dva či tri roky.

Podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja a poslankyňa hlavného mesta Alžbeta Ožvaldová podporuje tento zámer. „Teraz to treba premeniť na drobné a z technickej štúdie spraviť projekt,“ povedala.

Poukázala aj na prípadnú možnosť spolufinancovať ho z európskych peňazí. Autor ideovej štúdie Ivan Jarina podotkol, že sa park dá budovať postupne. „Financie by som videl veľmi reálne. Tie sa nájdu,“ poznamenal.