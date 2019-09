Výťah na Moste SNP prejde generálnou opravou, schválili poslanci

26.09.2019, 15:19 | TASR

Šikmý rýchlovýťah v pilieri bratislavského Mosta SNP prejde generálnou opravou za maximálne 124 836 eur. Investíciu zaplatí firma Zemegula, ktorá na moste prevádzkuje reštauráciu i vyhliadku UFO. Keďže má s hlavným mestom uzatvorenú nájomnú zmluvu do konca augusta 2039, požiadala ku kontraktu uzavrieť nový dodatok. Jeho cieľom je do výšky nájomného započítať investície vynaložené na opravu výťahu. Vo štvrtok to odobrilo bratislavské mestské zastupiteľstvo.