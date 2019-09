Z kameňolomu v Devíne by mohlo byť nové PKO, tvrdia vodohospodári

24.09.2019, 10:07 | TASR

Z kameňolomu v bratislavskom Devíne by mohlo byť nový park kultúry a oddychu (PKO). Tvrdí to Slovenský vodohospodársky podnik (SVP), ktorý má kameňolom vo svojej správe. Vodohospodári majú pripravenú už aj štúdiu využitia územia a v stredu (25. 9.) ju aj predstavia.

Kameňolom Devín je využívaný na výrobu kameniva pre potreby podniku, ako aj na komerčné účely.

„V rámci areálu sú miesta nachádzajúce sa bezprostredne pri vode, ktoré sú už vyťažené. Práve tie by mali byť novým miestom pre rozvoj kultúry a oddychu,“ informoval hovorca SVP Marián Bocák.

Cieľom pripravenej štúdie je podľa vodohospodárov dať možnosť rôznym organizáciám zapojiť sa do projektu obnovy tohto územia, kde by mohol vzniknúť amfiteáter na spôsob rímskych stavieb, prístavná veža či downhill (špeciálna cyklodráha).

Taktiež napríklad pláž lido, detská lúka, cyklopoint, parkovisko, bežecký chodník, pikniková a hracia lúka, vyhliadka, nábrežný chodník, multifunkčné ihrisko či miesto pre plážový volejbal.

„V rámci projektu by sa vytvoril aj cyklochodník, ktorý by mohol ísť popri karloveskom ramene aj pomocou lávok, bližšie k ceste, aby to neviedlo cez Sihoť,“ podotkol M. Bocák.

SVP priznáva, že štúdia je len začiatok cesty, ktorá by si vyžadovala aj zmenu územného plánu. Podnik by preto uvítal, keby sa do zámeru zapojilo mesto Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj, Bratislavská vodárenská spoločnosť a ďalší.

„Je tu priestor pre každého, komu záleží na hlavnom meste, aby prispel k vytvoreniu takéhoto kultúrno-spoločenského a športového zázemia pri Dunaji,“ poznamenal M. Bocák.