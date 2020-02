Z Krížnej chce mesto príjemný bulvár. Pripravuje veľkú obnovu ulice

06.02.2020, 12:52 | TASR | Redakcia TREND Reality

Krížna ulica v hlavnom meste by sa mala premeniť na príjemný a vyhľadávaný mestský bulvár. Do plánu magistrátu by prostredníctvom participatívneho procesu mala prehovoriť aj verejnosť.