Bude to rekordný realitný rok? Na Slovensku sa čakajú obchody za miliardu

21.01.2020, 08:50 | vp | © 2020 News and Media Holding

Slovensko sa pre investorov do nehnuteľností radí medzi čoraz perspektívnejšie európske krajiny. Objem investícií do realitného trhu sa má priblížiť jednej miliarde eur. Pomáha tomu najmä vysoká výnosnosť realitných projektov v porovnaní s trhmi bohatších krajín Európskej únie. Realitno-poradenská spoločnosť CBRE očakáva viaceré nové investície do tuzemských nehnuteľností.