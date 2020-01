Hrnčiar pri svojej chate ustúpil hlucháňovi. Ochranári aj tak vidia nedostatky

29.01.2020, 05:02 | Peter Kapitán

Jedna z najčastejšie navštevovaných chát v Malej Fatre, Chata pod Chlebom, by už čoskoro mala získať nový vzhľad. Pôvodné zámery jej vlastníka, Andreja Hrnčiara z Mosta-Híd, ochranári tvrdo kritizovali. Po novom už sa im podoba, akú bude mať chata po rekonštrukcii, pozdáva viac. To však neznamená, že sú spokojní úplne so všetkým.