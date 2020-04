Investičné byty sú opäť v kurze. Objavili ich aj mladí

Generácia mileniálov je pre ekonomiku fenomén. Mladí ľudia sa neradi viažu na stabilnú prácu, majú problém s vyhorením a uprednostňujú bývanie v podnájme pred vlastníctvom. Radi cestujú a investujú do vzdelania. Auto je zbytočná vymoženosť a cena nie je najdôležitejší aspekt nákupného rozhodovania. Od predchádzajúcich generácií sa prakticky vo všetkom odlišujú.

08.04.2020, 13:56 | Vladimíra Púpavová | © 2020 News and Media Holding

V investíciách boli roky otvorení novým možnostiam od kryptomien až po akcie. Preto ekonómov udivuje, že v momente, keď sa začala skloňovať recesia, sa pustili do hľadania istoty tam, kde aj ich rodičia a starí rodičia.

Z posledného prieskumu spoločnosti Bankrate vyplýva, že ich postoj sa zmenil a za najlepšiu investíciu považujú nehnuteľnosti. Dokonca viac ako tretina z nich, čím predbehli aj ostatné, staršie generácie.

Pomalší pád

Slováci sú konzervatívni investori, a preto zrejme nikoho neprekvapí, že nehnuteľnosti u nás stále patria medzi jedny z najobľúbenejších alternatívnych investičných inštrumentov. Hlavne investície do bývania a následného prenájmu. Sú často prvou voľbou, kam vložiť voľné zdroje, keďže ich považujú za takmer bezrizikovú investíciu.

Pravidelne to potvrdzujú rôzne prieskumy. V našom prípade to zrejme súvisí s potrebou hromadiť majetok, ktorý v minulosti limitoval režim. Otázkou však zostáva, či sa investovanie do investičného bytu vôbec oplatí.

Investícia do bývania prináša pravidelný príjem z prenájmu, a ak sa nehnuteľnosť nachádza v atraktívnej lokalite, z dlhodobého hľadiska je za ideálnych podmienok možné predpokladať aj nárast hodnoty nehnuteľnosti.

Vo všeobecnosti je hlavnou výhodou investovania do nehnuteľností priaznivý pomer medzi podstupovaným rizikom a ponúkaným výnosom. Ich ceny v čase recesie

