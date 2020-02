Kollárova strana chce postaviť 25-tisíc bytov ročne. Pre tých, „čo sa prví prihlásia“

05.02.2020, 12:56 | TASR | Redakcia TREND Reality

V predvolebnej kampani riešia viaceré politické strany aj tému výstavbu štátnych nájomných bytov. S najodvážnejším návrhom prišiel Boris Kollár a jeho strana Za ľudí, ktorá chce stavať okolo 25-tisíc bytov ročne. Problematika je zložitejšia podľa lídra SaS Richarda Sulíka.

V súvislosti s témou výstavby nájomných bytov sa lídri opozičných strán dostali do názorového sporu. B. Kollár v stredu dokonca vyzval R. Sulíka, aby si zoči-voči vydiskutovali projekt štátnych bytov.

Diskusia by mohla byť aj formou verejného duelu, povedal B. Kollár, podľa ktorého R. Sulík hovorí, že pomôcť mladým rodinám s nájomným bývaním nepôjde. Líder SaS výzvu na diskusiu prijal. „Samozrejme, že výzvu prijímam a teším sa na diskusiu založenú na vecných argumentoch,“ povedal.

Byty do konca života

Projekt výstavby štátnych nájomných bytov je jedným z bodov programu hnutia Sme rodina.

„Vyzývam Sulíka a ostatných opozičných lídrov, ktorí možno náš program nepochopili, alebo ho ani nečítali, aby si sadli s ekonomickým expertom hnutia Štefanom Holým a vydiskutovali si to,“ uviedol B. Kollár.

B. Kollár mieni, že výstavba nájomných bytov pomôže ľuďom nezadlžiť sa. Rodiny sa najviac podľa neho zadlžia pri splácaní hypotéky.

„Program hnutia na masívnu výstavbu štátnych bytov je postavený na finančnom modeli, ktorý počíta s vyňatím Štátneho fondu rozvoja bývania z rozpočtu verejnej správy,“ načrtol Š. Holý.

Výstavba štátnych nájomných bytov by mohla stáť 2 až 2,5 miliardy eur ročne. Predstavuje to rádovo 25-tisíc nájomných bytov, priblížil Š. Holý.

„Nestaviame žiadne limity, pre koho by boli byty určené. Ak je niekto obyvateľom Slovenska, má regulárne zamestnanie, nemá dlhy voči štátu a preukáže schopnosť platiť nájomné, tak nepočítame s nejakým limitom,“ poznamenal. Dodal, že kto sa prvý prihlási, tak byt dostane.

Model výstavby štátnych nájomných bytov vychádza z toho, že 30 percent bytov by bolo postavených v Bratislave, ďalších 30 percent v ostatných krajských mestách, 20 percent v okresoch po celom Slovensku. Posledných 20 percent by sa postavilo v chudobných znevýhodnených regiónov, hovorí Š. Holý.

Člen hnutia Sme rodina Milan Krajniak poznamenal, že v týchto nájomných bytoch by mohli ľudia bývať do konca života.

Podľa Sulíka treba riešiť neplatičov

Výstavbu nájomných bytov vo svojom programe spomína aj strana Andreja Kisku Za ľudí. Odhaduje podobne veľkorysé číslo – 20-tisíc bytov ročne.

„To je cieľ. Ale nemá tam napísané, za aké obdobie, kto to má postaviť, za čie peniaze, kto to má manažovať a potom prevádzkovať. My máme k tejto otázke v kapitole Stavebníctvo a nájomné bývanie konkrétne napísané, čo treba spraviť,“ reagoval pred časom na bod v programe Za ľudí R. Sulík.

Podľa R. Sulíka má problematika širší rozmer a začať treba z inej strany. „Ak chcete podporiť nájomné bývanie, musíte zákonne vyriešiť problém s neplatičmi. Dnes neplatiča nedokážete dostať z bytu, respektíve musíte mu dať náhradné ubytovanie, čo je ako z dažďa pod odkvap. Preto developeri nechcú stavať nájomné byty a chcú iba predávať,“ vysvetľuje R. Sulík.

SaS by chcela zjednodušiť financovanie developerských projektov zameraných na výstavbu nájomných bytov a nanovo riešiť aj odpisy.

„Máme tam možno desať alebo 15 konkrétnych návrhov, ako zjednodušiť výstavbu bytov a podporiť nájomné bývanie. Napríklad DSS investujú peniaze do štátnych úložiek, kde je smiešne úročenie. Keby DSS mohli investovať do realitných fondov, mali by ony lepšie úročenie, pribudli by zdroje a nájomné bývanie by bolo lacnejšie,“ tvrdí R. Sulík.