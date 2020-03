Na Slovensko vstupuje nový realitný fond, vyžaduje investíciu aspoň 200-tisíc eur

10.03.2020, 17:23 | Peter Csernák | © 2020 News and Media Holding

Skupina Arete ponúkne slovenským investorom nový realitný fond Arete Industrial. Pôjde o tretí realitný fond tejto spoločnosti, portfólio predošlého sa už ocitlo v ponuke na predaj.

Realitné fondy v posledných rokoch ťažia z rastu cien nehnuteľností. Na konci minulého roku bolo vo fondoch od slovenských správcov 1,563 miliardy eur.

Je to len o deväť miliónov eur menej, ako sa nachádzalo v dlhopisových fondoch. Viac peňazí je už len investovaných v zmiešaných fondoch, v ktorých koncom minulého roku bolo 3,562 miliardy eur.

Okrem slovenských spoločností, ponúkajú na Slovensku realitné fondy aj české firmy. To je aj prípad nového fondu Arete Industrial. Keďže ide o českého správcu, je pod dohľadom Českej národnej banky.

Len pre kvalifikovaných investorov

Nový fond by mal investovať do dokončených priemyselných nehnuteľností v strednej a východnej Európe a okrem toho by aj sám mal stavať nové logistické a výrobné budovy.

Fond plánuje

