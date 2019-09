Nájde sa kupec? Cena outletu vo Voderadoch už klesla na polovicu hodnoty

12.09.2019, 14:20 | Vladimíra Púpavová | © 2019 News and Media Holding

Na Slovensku panuje mýtus, že jediná zaručená investícia je tá do nehnuteľností a vstup na neobsadený trh. Vraj je to záruka úspechu. Príbeh nášho prvého outletu sa možno zapíše do učebníc ako prípadová štúdia, že to tak nemusí fungovať. Opustený One Fashion Outlet vo Voderadoch dal o tom tvrdú lekciu investorom.