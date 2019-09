Ružinov budovu starej radnice v Prievoze pre súdne spory ešte nekúpil

09.09.2019, 11:00 | TASR

Napriek tomu, že miestne zastupiteľstvo ešte vlani schválilo odkúpenie bývalej radnice v Prievoze v bratislavskom Ružinove za 400-tisíc eur, ku kúpe budovy zatiaľ neprišlo a je otázne, či a kedy by sa to mohlo stať. Dôvodom sú najmä dva súdne spory, ktoré nie sú stále vyriešené.

Jeden súdny spor sa podľa ružinovského starostu Martina Chrena týka nájomníkov, ktorí v budove bývajú. Pojednávanie by malo byť v septembri.

Druhý spor je v súčasnosti na mimoriadnom dovolaní na Najvyššom súde (NS) SR, v rámci neho nájomníci spochybňujú privatizáciu budovy z čias Vladimíra Mečiara.

Kúpa je podľa starostu riziko

Podľa starostu by bolo „príliš veľkým rizikom“ kupovať budovu skôr, kým sa žaloby nevyriešia, a kým v celej veci rozhodne súd.

„Ak by súd rozhodol, že privatizácia bola neplatná, tak by sme išli do ohrozenia, keby sme radnicu kúpili. Lebo by sme dali peniaze na niečo, na čo súd potom povie, že bolo kvázi ukradnuté. A ako mestská časť o peniaze prídeme,“ uviedol.

Poznamenal, že kým nepadne verdikt, „s čistým svedomím“ kúpu bývalej prievozskej radnice nepodpíše. Nie je totiž ochotný kúpiť niečo, čo by mohlo nakoniec pripadnúť štátu.

Bývalé vedenie mestskej časti však pri predstavovaní plánov kúpy a rekonštrukcie budovy, prípadne zámeru vyhlásiť celú budovu za národnú kultúrnu pamiatku, keďže v súčasnosti sú pamiatkovo chránené len reliéfy, v minulosti nespomínalo.

O termíne sa síce vtedajší starosta Dušan Pekár vyjadroval opatrne, spomenul ale len to, že majiteľka spoločnosti, s ktorou kúpu vyjednal, medzičasom zomrela a pravdepodobne sa bude čakať na dedičské konanie. Veril tiež v čo najskoršie podpísanie kúpno-predajnej zmluvy a vyplatenie budovy.

Bývalá radnica v Prievoze - detail pamiatkovo chránených reliéfovZdroj: Mestská časť Ružinov

„Bývalé vedenie buď zamlčalo informáciu o týchto súdnych sporoch, alebo ju nemalo, pretože mu to účastníci neprezradili. My sme na to prišli a vyhodnocujeme to ako veľmi rizikové,“ zhodnotil M. Chren.

V pláne výstavy či koncerty

Finančná položka 400-tisíc eur v ružinovskom rozpočte je podľa neho na získanie kultúrnej pamiatky v tomto prípade veľa, prihliadnuc na to, že ďalšie milióny by stála jej rekonštrukcia.

V rámci rekonštrukcie objektu sa hovorilo okrem iného o rekonštrukcii strechy či vybúraní priečok, ktoré boli umelo vybudované pre niekdajšie zdravotnícke zariadenie.

Budova sa mala dostať do pôvodného stavu. Následne by mala slúžiť na sobáše, výstavy či koncerty.