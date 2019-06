Twin City Tower na Nivách má nového majiteľa, HB Reavis ju predal Kórejčanom

12.06.2019, 13:50 | pol | © 2019 News and Media Holding

Developer HB Reavis, ktorý v Bratislave realizuje výstavbu zóny Nové Nivy, predal kancelársku budovu Twin City Tower, ktorá je jej súčasťou. Za transakciou stojí juhokórejský investor, ktorý zaplatil 120 miliónov eur.

HB Reavis predajom Twin City Tower uzavrel jednu zo svojich najväčších transakcií na slovenskom kancelárskom trhu.

Budovu získal juhokórejský inštitucionálny investor zastúpený spoločnosťami Valesco Group, európskym správcom investícií do nehnuteľností so sídlom v Londýne, a AIP Asset Managment, ktorý sa zameriava na správu aktív so sídlom v Soule.

