Vallovi píšu architekti aj herci, nechcú električku pred SND

10.12.2019, 09:47 | TASR

Viacerí architekti, herci, politici, hudobníci, umelci či aktivisti sa podpísali pod výzvu za zachovanie pešej zóny medzi novou budovou Slovenského národného divadla (SND) a Nábrežím M. R. Štefánika v Bratislave. Adresujú ju vedeniu hlavného mesta na čele s primátorom Matúšom Vallom, ktorý koncom októbra oznámil, že budúca električková trať v zóne Chalupkova povedie aj popred novú budovu SND po Pribinovej ulici.

Signatári žiadajú mesto o také riešenie, ktoré by vylúčilo plánovanú električkovú trať medzi SND a priľahlým námestím pred budovami nákupného centra a ponechalo podľa nich tunajší jedinečný verejný priestor iba pre chodcov.

„Žiadame, aby vedenie mesta vylúčilo plánovanú električkovú trať medzi SND a priľahlým námestím a pre výstavbu tratí hromadnej dopravy využilo ďalšie možnosti v teritóriu zóny Pribinova - Landererova - Mlynské nivy tak, aby nedošlo k strate pešej zóny, ktorá bola vybudovaná so zámerom slobodného pohybu chodcov v existujúcom kultúrno-spoločenskom priestore,“ adresujú výzvu magistrátu.

Podpísala aj hlavná architektka

Medzi podporovateľmi výzvy sú architekti Ján Bahna, Peter Bauer, Jarmila Húsenicová, Branislav Kaliský, Ondrej Kramár, Peter Žalman či hlavná architektka mesta Bratislava Ingrid Konrad.

Podporovateľmi výzvy sú aj herci Martin Huba, Milan Kňažko či Dušan Jamrich. Tiež viacerí umelci a hudobníci, aktivisti či politici a mestskí poslanci ako Ján Budaj a starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

Vo výzve píšu, že rozhodnutie mesta vybudovať električkovú trať pred novou budovou SND vnímajú so znepokojením.

„Rovnako znepokojene vnímame, že magistrát rozhoduje v tomto prípade v rozpore s vlastným územným plánom mesta a zóny. Námestie pred SND je verejným priestorom na území hlavného mesta s významnými kultúrnymi, urbanistickými a architektonickými hodnotami,“ píšu v stanovisku.

Zavedenie MHD cez námestie pred novou budovou SND by podľa nich potenciál a jedinečnosť tejto pešej zóny významne narušilo.

Vybudovaním električkovej trate by podľa nich v tejto voľnej pešej zóne pribudlo koľajisko, trakčné vedenie so stĺpmi, čo by významne poškodilo estetické hodnoty priestranstva a fasády SND.

Hluk a vibrácie električiek by sa, ako tvrdia, šírili okolím, pohyb električiek priamo v pešej zóne by negatívne ovplyvňoval bezpečnosť a oddychovú, pobytovú kvalitu námestia.

Porovnali sedem trás

Hlavné mesto v reakcii uviedlo, že preverilo sedem rôznych trás vedenia električkovej trate cez toto takzvané nové centrum.

„Na základe posúdenia všetkých trás z pohľadu napojenia na ostatné električkové radiály (aj na pripravovanú do Podunajských Biskupíc), realizovateľnosti stavby, dopravnej obsluhy, investičných nákladov, času realizácie a vplyvov na kvalitu verejného priestoru prišli experti k záveru, že ako najvhodnejšia v území sa javí trasa po Pribinovej ulici, prechádzajúca na Košickú a Miletičovu ulicu s napojením na Ružinovskú radiálu pri Miletičovej tržnici,“ povedal hovorca Bratislavy Peter Bubla. Primátor je podľa jeho slov ochotný to vysvetliť aj signatárom výzvy.

Výstavba 1,22 kilometra trate od Šafárikovho námestia po Prístavnú má vyjsť asi na 18,4 milióna eur. Mesto chce, aby prispeli aj developeri. Spustenie trate po výstavbe predpokladá mesto v roku 2024.