Versace v kúpeľni, zlatá posteľ aj súkromná strelnica. Na trhu je nová realitka

18.11.2019, 05:02 | Vladimíra Púpavová | © 2019 News and Media Holding

Cenovku pod milión eur nenájdete. Za to dom s vlastnou strelnicou, byt s posilňovňou alebo vilu s bazénom áno. Tak vyzerá ponuka novej realitnej kancelárie Svoboda & Williams, ktorá sa zameriava na najdrahšie nehnuteľnosti v Bratislave. To, že cieli na solventnú klientelu, signalizuje aj to, že preferuje záštitu medzinárodnej značky Christie's International Real Estate, ktorú poznajú predovšetkým cudzinci. TREND Reality zanalyzoval jej ponuku.