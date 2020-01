Všade, kde sú zjazdovky, bol kedysi les. Lyžiarska hala je dobrá investícia

Je to dobrá a bezpečná investícia do cestovného ruchu, hovorí v rozhovore pre TREND Reality projektový manažér plánovanej krytej lyžiarskej haly na Donovaloach Igor Obšajsník. Atrakcia má byť nosným prvkom novej časti strediska Donovalley Resort, ktorý vzbudzuje rôzne emócie, dokonca aktuálne čelí podnetu obyvateľov na okresnej prokuratúre. Nepozdáva sa im umiestnenie haly a ani hluk. Investor má však na vec iný názor.

29.01.2020, 11:25 | Vladimíra Púpavová | © 2020 News and Media Holding

V rozhovore sa dočítate: Prečo developer považuje lyžiarskú halu za bezpečnú investíciu

Ako bude reagovať na podnet, ktorý na projekt podali obyvatelia

Prečo sú lyžiarske haly obľúbené v škandinávskych krajinách a čo má projekť priniesť Donovalom

Aké parametre má mať hala a s kým na projekte spolupracujú

Proti projektu lyžiarskej haly na Donovaloch sa objavilo viacero vážnych námietok. Prečo si myslíte, že sa týmto ľuďom výstavba nepozdáva?

Štandardne, keď plánujete postaviť dom, tak potrebujete jedno stavebné povolenie a to je všetko. Myslím si, že časť verejnosti pri veľkých projektoch, ako je ten náš nevie, že povoľovanie prebieha na viacero fáz a v každej z nich sa schvaľuje niečo iné. Základom je územný plán, kde sa obec rozhodne, čo chce v danej lokalite stavať. Následne sa posudzujú vplyvy navrhovaného zámeru na životné prostredie. Toto konanie je transparentné, vyvesené na verejnom portáli, kde ho môžu pripomienkovať fyzické, ale aj právnické osoby z ktorejkoľvek časti Slovenska. Napríklad aj my sme mali v jednotlivých konaniach pripomienky od jednotlivcov a neziskových organizácií. Celé to prebiehalo približne dva roky. Rozhodovanie v tejto fáze sa obce vôbec netýka.

V akom stave je aktuálne projekt?

Teraz obec posudzuje, či je projektová dokumentácia v súlade s územným plánom. Či sme dodržali všetky podmienky, prípadne podmienky, ktoré vyplynuli z posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Ako vnímate aktuálny podnet, ktorý autori petíci voči zámeru podali na prokuratúru?

Na základe podnetu od aktivistov

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť