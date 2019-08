YIT vycúvalo z Istropolisu. Ostane v rukách developera, ktorý staval Central

21.08.2019, 10:20 | pol | © 2019 News and Media Holding

Novú podobu Istropolisu a priľahlého okolia na Trnavskom mýte bude mať plne vo svojej réžii developer Immocap Group. Ten sa dohodol s YIT Slovakia na odkúpení 50-percentného podielu v spoločnej firme, ktorá pred dvomi rokmi pozemky vrátane Domu odborov získala.

Immocap a YIT založili v roku 2017 spoločný podnik, v ktorom mali rovnaký vlastnícky podiel. Spoločnosť First SPV, neskôr premenovaná na akciovku Trnavské mýto, odkúpila od Jednotného majetkového fondu združujúceho viaceré odborárske organizácie bratislavský Istropolis.

Developeri tak získali približne 3,7-hektárový pozemok na Trnavskom mýte s kultúrnym a kongresovým centrom nazývaným Dom odborov. Cena nebola zverejnená. Do premeny komplexu mali ísť spoločnými silami, no napokon to tak nebude.

YIT použije kapitál inde

„Chceli by sme sa poďakovať YIT za spoluprácu a profesionálny prístup. Immocap bude s veľkým nasadením pokračovať v ambícii priniesť na Trnavské mýto kvalitný mestotvorný projekt so zachovaním kultúrno-spoločenskej funkcie,“ povedal Martin Šramko, CEO Immocap Group.

„Priestor Trnavského mýta vnímame ako veľkú príležitosť na zlepšenie verejného života nielen pre obyvateľov v susedných štvrtiach, ale aj v celom meste. Veríme, že sa nám tento dlhodobo zanedbaný potenciál podarí pretvoriť tak, aby ho Bratislavčania dokázali využívať naplno,“ doplnil.

YIT obchod potvrdilo, v stanovisku pripomína, že sa zameriava najmä na rozvoj rezidenčných projektov v Bratislave s rastúcim podielom budovania obchodných a administratívnych priestorov.

„Dôvodom tejto transakcie je uvoľnenie investovaného kapitálu YIT na ďalšie príležitosti na slovenskom trhu a v regióne strednej a východnej Európy,“ uviedol developer, ktorý patrí pod fínsku matku.

Výmena za Konopnú

Transakcia má aj druhú časť – v rámci nej

